После попадания российских ракет в Кременчугский НПЗ завод и ТЭЦ произошли пожары.

В Полтавской области после ракетного обстрела в Кременчуге есть разрушения. Сейчас на одном из предприятий спасатели потушили пожар.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

После попадания российских ракет в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и теплоэлектроцентраль произошли пожары.

На заводе возгорание тушили примерно пол суток – почти до 10:00, рассказала Суспільному пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светланы Рыбалко.

"В результате ракетного обстрела один человек погиб, семь человек получили различные степени ранения. Сейчас проводятся работы по ликвидации последствий ракетного удара. В жилой сектор ни одна из ракет не попала", – рассказал начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник.

В настоящее время спасатели тушат пожар на территории теплоэлектроцентрали.

Отметим, по данным Дмитрия Лунина, почти во всех районах города из-за обстрелов ТЭЦ нет горячей воды.

Завод в городе окончательно разрушен. Загрязнение воздуха сейчас в пределах нормы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель общины Виталий Малецкий.

Девять российских ракет вечером 24 апреля ударили по инфраструктуре Кременчуга.

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