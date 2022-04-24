Враг не брезгует ничем, даже в такой святой день, отметили в Полтавской ОВА.

Сегодня девять российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры Полтавской области пятью ракетами.

Пока информации о пострадавших или разрушениях нет. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что 23 апреля Россия выпустила по Одессе семь ракет. В результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв была трехмесячная девочка и ее мама с бабушкой.