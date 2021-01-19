В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Донецкой области следователь и бывший сотрудник полиции разоблачены на получении 140 тыс. грн взятки, которую они требовали за непривлечение мужчины к уголовной ответственности по факту ДТП.

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Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в январе 28-летний следователь следственного управления вместе с 42-летним бывшим работником Марьинского отделения полиции Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области вымогали у жителя г. Угледар неправомерную выгоду.

"За 140 тыс. грн сообщники пообещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности по факту дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

При получении взятки в Мариуполе злоумышленники были разоблачены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Макринская