Мужчина получил травмы в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и др.

В Житомире водитель автомобиля Honda Accord, пытаясь скрыться от полиции, подорвал гранату и получил травмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник.

По его словам, 21 марта в 23:15 полицейские остановили транспортное средство, которое нарушало правила дорожного движения. Патрульные хотели проверить документы водителя.

«Однако водитель выложил на панель автомобиля нож. На любые вопросы ответа не давал, а разговаривал сам с собой. Полицейские вызвали спецназовцев», - рассказал Олийнык.

При попытке полицейских открыть двери автомобиля водитель начал движение. Пытаясь скрыться от правоохранителей, он выехал за пределы областного центра.

На территории Житомирского и соседних районов была введена специальная полицейская операция.

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«Увидев, что движение на дороге заблокировано служебными автомобилями правоохранителей, нарушитель развернулся и продолжил пытаться скрыться в обратном направлении. Доехав до областного центра, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине Ford Transit. Затем водитель вышел из салона с предметом, похожим на гранату, в руках. Во время попытки полицейских успокоить мужчину и уговорить прекратить противоправные действия боеприпас взорвался», - отметил он.

Мужчина получил травмы в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области. Его госпитализировали. На момент задержания правонарушитель был одет в бронежилет и каску.

Руководитель полиции области также сообщил, что в автомобиле жителя Житомира обнаружили наркотические средства.

По его информации, указанный мужчина в марте 2020 года был лишен права управлять транспортным средством из-за отсутствия документов и нахождения в состоянии опьянения.

«В августе 2020 года был остановлен повторно из-за того же правонарушения», - рассказал он.

По информации правоохранителей, ранее мужчина занимался предпринимательской деятельностью - руководил одной из заправок в Житомире.

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Автор: Марина Чорноштан