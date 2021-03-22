В Житомире водитель автомобиля Honda Accord, пытаясь скрыться от полиции, подорвал гранату и получил травмы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник.
По его словам, 21 марта в 23:15 полицейские остановили транспортное средство, которое нарушало правила дорожного движения. Патрульные хотели проверить документы водителя.
«Однако водитель выложил на панель автомобиля нож. На любые вопросы ответа не давал, а разговаривал сам с собой. Полицейские вызвали спецназовцев», - рассказал Олийнык.
При попытке полицейских открыть двери автомобиля водитель начал движение. Пытаясь скрыться от правоохранителей, он выехал за пределы областного центра.
На территории Житомирского и соседних районов была введена специальная полицейская операция.
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«Увидев, что движение на дороге заблокировано служебными автомобилями правоохранителей, нарушитель развернулся и продолжил пытаться скрыться в обратном направлении. Доехав до областного центра, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине Ford Transit. Затем водитель вышел из салона с предметом, похожим на гранату, в руках. Во время попытки полицейских успокоить мужчину и уговорить прекратить противоправные действия боеприпас взорвался», - отметил он.
Мужчина получил травмы в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области. Его госпитализировали. На момент задержания правонарушитель был одет в бронежилет и каску.
Руководитель полиции области также сообщил, что в автомобиле жителя Житомира обнаружили наркотические средства.
По его информации, указанный мужчина в марте 2020 года был лишен права управлять транспортным средством из-за отсутствия документов и нахождения в состоянии опьянения.
«В августе 2020 года был остановлен повторно из-за того же правонарушения», - рассказал он.
По информации правоохранителей, ранее мужчина занимался предпринимательской деятельностью - руководил одной из заправок в Житомире.
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