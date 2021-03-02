Девушке угрожали ножом и в телефонных разговорах заставляли делать вид, что у нее все хорошо.

В Измаильском районе Одесской области двое мужчин похитили 23-летнюю девушку прямо возле ее дома. Один из похитителей таким образом пытался принудить ее к совместному проживанию.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области 46-летний «ухажер» и его 26-летний знакомый затолкали потерпевшую в автомобиль и вывезли в посадку. Девушке угрожали ножом и в телефонных разговорах заставляли делать вид, что у нее все хорошо.

Односельчане девушки видели ее похищение – они обратились к ее родственникам и в полицию. Правоохранители ввели в действие операцию "Перехват". Родные потерпевшей тем временем установили с дочерью и правонарушителем телефонную связь и уговорили мужчину приехать к ним домой в Измаил, чтобы уладить конфликт. Там похитителя и задержали полицейские.

Оба правонарушителя - местные жители, имеющие не одну судимость. К тому же сейчас в суде на рассмотрении в их отношении находятся обвинительные акты за совершение имущественных преступлений.

Правоохранители открыли уголовное производство о похищении человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Похитителям грозит до пяти лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН