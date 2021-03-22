На Закарпатье мужчину обокрал церковь Успения Пресвятой Девы Марии, а перед преступлением перекрестился и обработал руки антисептиком.
Инцидент произошел в эти выходные в Сваляве. Видеокадры изнутри храма появились на странице в Facebook римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии.
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На видео видно, как мужчина заходит в церковь, берет несколько масок и прячет их в карман. После этого он проверяет, нет ли никого поблизости, и ворует деньги из коробки для пожертвований.
После преступления мужчина надел похищенную маску, и вышел из храма.
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