На мероприятии устроили праздничную стрельбу

Мохаммад Закрия Хан умер из-за стрельбына праздновании своей победы на местных выборах.

Об этом сообщают местные англоязычные издания SAMAA, GEO и Daily Рakistan.

На этой неделе стали известны результаты местных выборов в Пешаваре, столице приграничного Пакистана.

Мохаммад Закрия Хан был избран главным советником местного совета. Он баллотировался от политической силы JUI-F (в переводе - "Ассамблея исламских священнослужителей"). Это суннитская политическая сила, которая имеет крайне незначительное представительство на национальном уровне (4 места в Сенате и 14 в Национальном собрании).

Еще несколько кандидатов политсилы победили на местных выборах на этот раз. Читайте такжеАнтона Полякова убили, он никогда не принимал наркотики-Скороход

По этому поводу устроили праздник. Во время празднования начали стрелять. Одна из пуль попала в Закрию.

Полиция сейчас расследует инцидент. Некоторые СМИ извещают, что политик сам выстрелил в себя. Другие сообщают, что смерть вызвала праздничная стрельба, начатая приверженцами политсилы.

Так или иначе, политик получил многочисленные пулевые ранения и погиб на месте.

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