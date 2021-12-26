Современные телефоны одессит пытался ввезти из ОАЭ.

В международном аэропорту "Одесса" обнаружили партию незадекларированных iPhone 13 Pro Max на сумму более 7 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, а также в Государственной таможенной службе.

Так, в Международном аэропорту "Одесса" таможенниками, пограничниками и сотрудниками СБУ предотвращена попытка ввоза с нарушением таможенных правил 204 смартфонов торговой марки Applе.

Нарушителем стал 40-летний одессит, который возвращался домой из ОАЭ.

Авиапассажир письменной декларации не заполнял и за консультацией к таможенникам не обращался.

Имея четыре чемодана с партией современных девайсов, для прохождения таможенного контроля выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". Этим он засвидетельствовал отсутствие у себя каких-либо товаров, обязательных к декларированию и уплате таможенных платежей.

Кроме того, он вел себя агрессивно, не желая выполнять законные требования правоохранителей по осмотру вещей, и всячески пытался как можно скорее покинуть территорию пункта пропуска.

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Во время проверки чемоданов правоохранители обнаружили 204 мобильных девайса iPhone 13 Pro Max в фирменных пакетах. Телефоны изъяты. Общая их стоимость составляет более 7 млн грн.

По факту нарушения порядка прохождения таможенного контроля и недекларирования товаров одесскими таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по статьям 471, 472 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника ГПСУ).

В СБУ утверждают, что таким образом, заблокирован международный канал контрабанды продукции Apple в Украине. Установлено, что одессит пытался наладить канал оптового ввоза с Ближнего Востока мобильных телефонов без обязательного декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабандный товар делец планировал реализовывать через отечественные точки розничной торговли.

В настоящее время продолжаются меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту "Борисполь" таможенники задержали мужчину, который примотал к телу шесть "iPhone 13 Pro Max". Он также возвращался из Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно чекам, обнаруженные телефоны стоят около 200 тысяч гривень, однако рыночная цена этой модели в Украине значительно дороже.

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