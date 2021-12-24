Он должен уплатить штраф в размере 100% стоимости товаров.

В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали мужчину, который примотал к телу шесть "iPhone 13 Pro Max" стоимостью около 200 тысяч гривен.

Об этом сообщают в Государственной таможенной службе Украины.

Мужчину обнаружили во время проверки авиапассажиров, которые возвращались из Объединенных Арабских Эмиратов.

Украинец примотал шесть "iPhone 13 Pro Max" вместе с упаковками к собственному телу и прикрыл их одеждой.

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Согласно чекам, обнаруженные телефоны стоят около 200 тысяч гривен, однако рыночная цена этой модели в Украине значительно дороже.

Работники киевской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля). Статья предусматривает уплату штрафа в размере 100% стоимости товаров и их конфискацию.

Ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала масштабную схему вымогательства денег с оптовых экспортеров отечественной продукции в ЕС.

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