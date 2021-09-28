Говорят, в Украине есть две беды – дураки и дороги. Последнее даже не приходится доказывать, "кратеры" на трассах говорят сами за себя. А вот первое находит свое яркое подтверждение с выходом каждой новой модели iPhone. "Почему?" – спросите вы. Рассказываю…

Как только Тим Кук провел презентацию новых яблочных гаджетов, в одурманенных головах многих украинцев тут же включился тумблер на отметку "Купить iPhone 13". И, казалось бы, а что в этом плохого? Что плохого в желании человека обладать новым качественным смартфоном? Ровным счетом ничего, если он может себе это позволить без ущерба для здоровья либо без притеснений своих элементарных потребностей либо потребностей членов семьи.

А что же происходит у большинства наших, скажем так, не живущих в достатке украинцев? Там все очень плохо. Человек, руководствуясь то ли понтами, то ли другими непонятными мне мотивами, идет и берет новый iPhone в кредит. А при этом в месяц он зарабатывает 12-15 тысяч, снимает квартиру, отказывает себе в покупке необходимых вещей. И так из года в год...

И да, меня очень злит, когда в моем окружении кто-то начинает измерять достаток человека по одному "крайне важному" показателю – наличию обязательно нового iPhone

Мне не нужно далеко ходить: есть у меня знакомый, мчащийся после каждой презентации оформлять кредит на новый iPhone. Потом в течение года выплачивает его (ибо зарплата не позволяет сделать это быстрее). Но абсурдность ситуации в том, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем, и ситуация все ухудшается. Мне не нужно быть великим математиком, чтобы подсчитать, что собрать на лечение можно было, отказавшись от двух-трех новых "айфонов". Но нет, понты дороже денег!

И таких историй у меня сплошь и рядом. Почему-то для людей расщедриться на 1 тыс. долларов на курсы либо на поездку за границу – немыслимое богатство. Зато оторвать от сердца (иногда чуть ли не в прямом смысле) эти деньги и "вбухать" в гаджет для бессмысленного "втыкания" в TikTok либо Instagram – да, пожалуйста.

И да, меня очень злит, когда в моем окружении кто-то начинает измерять достаток человека по одному "крайне важному" показателю – наличию обязательно нового iPhone. Почему-то никого не интересует, есть ли у тебя хобби, развиваешься ли ты, реализован ли. У нас есть один критерий: если ты – счастливый обладатель нового "айфона", у тебя все "в шоколаде"; если же у тебя в руках "ведрофон" - ты лох по жизни.

Подобная ситуация вокруг "айфонов" не чужда и другим странам мира. Вспомните бесконечные очереди у "яблочных" магазинов по всему миру в день старта продаж, объявления "Займу очередь за iPhone", дикую историю из России, где девушка продала девственность за поддельный гаджет Apple.

Давайте попробуем разобраться в причинах, по которым человек решается на iPhone в кредит.

1. "Казаться, а не быть": иррациональный мотив

Зачастую бывает так, что неуверенный человек добавляет себе условный плюсик в статус, приобретая либо взяв в кредит iPhone. То есть тут включается желание "казаться, а не быть". Человек в таком случае отказывает себе в нормальной еде и досуге, зато в его руках – новейший гаджет за $1,5 тыс. Реализованный и уверенный в себе персонаж не станет кому-то чего-либо доказывать, это не его забота, что вы там о нем думаете, как оцениваете его состояние.

2. Качественный гаджет

Тут я не стану спорить c "айфонофилами": это действительно надежный качественный смартфон. И, даже попользовавшись им год, его можно продать за нормальную сумму, в отличие от телефонов на Android. Ваш телефон не начнет виснуть через полгода, ему не страшны никакие вирусы. И не могу не упомянуть о регулярном обновлении софта.

В современном обществе iPhone можно сравнить с ювелирным украшением. Подумайте, подойдет ли этот бриллиант под ваше видавшие виды платье…

3. Дорого, но якобы можно осилить

"Да что мне стоит заплатить по 4,5 тыс. грн в месяц за такой прекрасный гаджет?" - подумал один мой знакомый. Следующие полгода у него прошли под девизом "Одолжи, пожалуйста, денег". Так что при невысокой зарплате рассчитывайте свои траты с запасом, с "зазором" на непридвиденные ситуации, иначе вдобавок к кредиту на "айфон" вы получите нереальную головную боль.

В таком мышлении и кроется главный подвох: я все смогу, мне все под силу. Но в результате, например, в случае проблем со здоровьем человек отказывает себе в лечении, потому что на нем "висит" кредит либо рассрочка, а все просчитано так, что здоровью шалить просто запрещено. Поэтому, пожалуйста, всегда очень тщательно взвешивайте все "за" и "против".

В современном обществе iPhone можно сравнить с ювелирным украшением. Подумайте, подойдет ли этот бриллиант под ваше видавшие виды платье…

4. Для работы

Если вы взяли "айфон" в кредит для того, чтобы использовать в профессиональных целях, — это "рабочая" инвестиция, то есть она принесет доход в виде заработной платы и новых скиллов. И против такого вложения денег я ничего не имею против, если все грамотно просчитано.

Помните, что лучшая инвестиция - это инвестиция в себя, в свои знания! Они не "улетучиваются" на морозе, как уровень заряда iPhone, не дешевеют с годами и - самое главное - они делают ваш статус выше в глазах умных, думающих людей.

Ольга Робейко