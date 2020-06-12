Реконструкция стадиона Лайка: в Днепре к директорам и бухгалтерам пришли с обысками

Следственные действия начаты по факту завладения бюджетными средствами при реконструкции спортивного комплекса в Днепре.

В рамках производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию спорткомплекса в Днепре, проведены обыски в департаменте горсовета и двух предприятиях.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Следственные действия начаты по факту завладения бюджетными средствами при реконструкции спортивного комплекса и зданий в Днепре (ч.3,4 ст.191 УК Украины).

Следствие установило, что в феврале 2018 года между коммунальным предприятием городского совета и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда на реконструкцию спортивного комплекса и зданий (стадион, расположенный по улице Универсальной в городе Днепре).

Согласно условиям договора, общество обязывалось завершить работы до декабря 2018 года, однако к настоящему времени так и не исполнило их в полном объеме. Несмотря на это, акты выполненных работ были подписаны, а обществу уплачены бюджетные средства в сумме свыше 148 миллионов гривень.

В ProZorro опубликовано, что договор стоимостью 148 895 081,23 гривень по итогам тендера «Реконструкция спортивного комплекса и зданий по адресу ул. Универсальная,18А в г. Днепре» был подписан между ООО «СК «Стройинвест» (код 39086059) и КП «Спорт-Инвест» (код 37986975) Днепровского городского совета.

Кроме этого, в сентябре 2019 года Департаментом благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета заключен договор подряда с тем самым обществом с ограниченной ответственностью для продолжения реконструкции комплекса уже на почти 282 миллиона гривень государственных средств со сроком действия договора до декабря текущего года.

В ProZorro опубликован и договор стоимостью 281 997 495,00 гривень от 11 сентября 2019 года по итогам тендера «Реконструкция спортивного комплекса и зданий по адресу улица Универсальная,18 А в г. Днепре» между ООО «СК «Стройинвест» и указанным департаментом (код 40506232).

12 июня 2020 года правоохранители провели ряд обысков в офисах общества с ограниченной ответственностью, коммунального предприятия и департамента Днепровского городского совета, по месту проживания директоров и бухгалтеров указанных предприятий, а также учредителя подрядной организации. Изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов, и их имущество.

Досудебное расследование продолжается.

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