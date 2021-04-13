В морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) обнаружено более 5 кг контрабандных ювелирных изделий с янтарем.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, вчера около 22:00 в порту «Черноморск» пограничники совместно с таможенниками в двух грузовиках обнаружили партию янтаря.
Как отмечается, янтарь выявлен при оформлении грузовых автомобилей на выезд в Турцию.
«Для прохождения пограничного контроля прибыли два грузовика турецкой регистрации с грузом «древесина». Однако в каждом прицепе этих автомобилей правоохранители обнаружили по 3 полиэтиленовых пакета с готовыми изделиями из янтаря (ожерелья – УНИАН), которые были тщательно спрятаны среди паллетов с древесиной», - сообщили в отряде.
Незаконно вывезти из Украины ювелирные изделия пытались водители этих грузовиков, оба – граждане Турции.
Всего из прицепов пограничники изъяли 6 полиэтиленовых пакетов с готовыми изделиями из янтаря. Общий вес обнаруженного составляет 5,2 кг.
Сейчас изделия изъяты в установленном порядке и переданы таможне.
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