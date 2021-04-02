По предварительным данным, пострадали пять человек.

Сегодня в Суворовском районе Одессы из-за взрыва газа в квартире произошло частичное разрушение жилого дома, есть пострадавшие.

Читайте такжеВ Запорожье произошел обвал в 6-этажном офисном здании (видео)Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в 14:40 в службу спасения «101» поступила информация о том, что в переулке Хуторской произошло возгорание в квартире трехэтажного жилого дома.

Как выяснилось, в квартире на втором этаже произошло возгорание и взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва повреждена несущая стена и лестничная клетка.

Проводилась эвакуация людей через двери и окна по автолестнице. Всего эвакуировано 15 человек.

Пожар в 15:15 локализован и в 15:31 ликвидирован на площади 50 кв. м.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Информация о пострадавших уточняется.

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Автор: Лариса Козовая