В полиции утверждают, что это - самоубийство.

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области на побережье Черного моря обнаружена мертвой обнаженная женщина.

Читайте такжеВ Житомирской области мужчина поджег жену, потому что подумал, что она изменяет (видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело женщины было обнаружено 23 ноября.

«Женщина, 1967 г. р., без внешних признаков насилия обнаружили вчера… Здесь же полицейские нашли аккуратно сложенные вещи», - сообщили в главке.

Погибшая – жительница одного из сел указанного района. По предварительным данным, ее смерть наступила в результате утопления и переохлаждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Следствие продолжается.

В то же время, как сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия, обнаруженная женщина была обнаженной.

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Автор: Лариса Козовая