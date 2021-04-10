Открыто уголовное производство, мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

В Киеве возле станции метро «Майдан Незалежности» правоохранители задержали двух мужчин с боевыми гранатами.

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Национальной гвардии Украины, гвардейцы с сотрудником полиции, которые несли службу у входа станции «Майдан Независимости» столичного метрополитена, заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения и остановили их для поверхностной проверки.

Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожие на гранаты.

На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу полиции и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов. Взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Виктория Токарева