Из-за происшествия в городе объявлен план перехват "Сирена".

Сегодня в больнице Никополя Днепропетровской области умерли двое мужчин, которых утром госпитализировали с огнестрельным ранением.

Читайте такжеВ Днепре мужчина шел по улице и подорвался на самодельной взрывчатке (фото)Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Сегодня утром в Никополе в больницу доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями. К сожалению, их жизни спасти не удалось.

Из-за происшествия в городе объявлен план перехват "Сирена". Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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Автор: УНИАН