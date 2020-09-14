Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.\ facebook.com/mvs.gov.ua
Сегодня в больнице Никополя Днепропетровской области умерли двое мужчин, которых утром госпитализировали с огнестрельным ранением.
Читайте такжеВ Днепре мужчина шел по улице и подорвался на самодельной взрывчатке (фото)Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.
Сегодня утром в Никополе в больницу доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями. К сожалению, их жизни спасти не удалось.
Из-за происшествия в городе объявлен план перехват "Сирена". Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
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