Спасатели ведут поиск рыбаков \ скриншот с видео
В Черкасской области во время рыбалки утонули три человека, среди них - 10-летний ребенок.
Читайте такжеВ Харьковской области три ребенка провалились под лед на пруду, двое утонулиОб этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По информации свидетелей, 24 января в с. Бучак Каневского района во время рыбалки на Днепре (на расстоянии 250 м от берега) провалились под лед и, по предварительным данным, утонули три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения.
По состоянию на утро 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.
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