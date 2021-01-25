Спасатели проводят поисковые работы тел погибших.

В Черкасской области во время рыбалки утонули три человека, среди них - 10-летний ребенок.

Читайте такжеВ Харьковской области три ребенка провалились под лед на пруду, двое утонулиОб этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации свидетелей, 24 января в с. Бучак Каневского района во время рыбалки на Днепре (на расстоянии 250 м от берега) провалились под лед и, по предварительным данным, утонули три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения.

По состоянию на утро 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

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Автор: Виктория Токарева