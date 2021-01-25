Ребенок говорит, что хотел сделать себе "эндоскопию".

12-летний подросток из Черкасс едва не погиб, проглотив 25 магнитов.

Сейчас он находится в местной больнице, передает "Сегодня".

Свой поступок ребенок объяснил игрой. Врачи в больнице сначала пытались протолкнуть магнитные шарики твердой пищей, после - эндоскопом, но в итоге сделали операцию. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Как оказалось, одна часть магнита легла в складку желудка и сомкнулась с противоположной стороны с другой частью магнитов.

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"Со слов парня, он хотел сделать себе так называемую эндоскопию. Раскрыл рот, посмотрел, выпустил их. Они достигли ротовой полости и наступил акт глотания", - рассказал заведующий хирургическим отделением Анатолий Шкляр.

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Автор: Юрий Годован