12-летний подросток из Черкасс едва не погиб, проглотив 25 магнитов.
Сейчас он находится в местной больнице, передает "Сегодня".
Свой поступок ребенок объяснил игрой. Врачи в больнице сначала пытались протолкнуть магнитные шарики твердой пищей, после - эндоскопом, но в итоге сделали операцию. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Как оказалось, одна часть магнита легла в складку желудка и сомкнулась с противоположной стороны с другой частью магнитов.
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"Со слов парня, он хотел сделать себе так называемую эндоскопию. Раскрыл рот, посмотрел, выпустил их. Они достигли ротовой полости и наступил акт глотания", - рассказал заведующий хирургическим отделением Анатолий Шкляр.
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