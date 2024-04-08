Нападавшего оштрафовали на 850 гривень.

В Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который отказался сдавать деньги на беспилотник для Вооруженных сил Украины.

Об этом пишут "Тернопольские события" со ссылкой на приговор горрайонного суда. Подсудимый рассказал, что собирает деньги на помощь военным и его возмущает, что знакомый отказывается присоединиться к другим. Потерпевший говорит, что в тот день мужчина спросил у него, почему от не дает деньги на армию. Он ответил, что его защищает вера.

"В ответ обвиняемый, для того чтобы потерпевший посмотрел на "землю, по которой ходит", взял потерпевшего правой рукой за шею сзади, прижал и пригнул вниз", - пишет издание.

Отмечается, что у мужчины на шее остались пятна, также он сообщил об угрозах. Подсудимый говорит, что не бил знакомого, а о своем поступке жалеет. Его оштрафовали на 850 гривень.

Другие "громкие" драки в Украине: последние новости

Напомним, летом в Белой Церкви произошла серьезная драка между жителями дома и пассажирами автомобиля, которые громко слушали русскую музыку. За помощью к медикам обратились четыре человека.

Также в сети публиковали фрагмент конфликта из-за языка, произошедшего во Львове. Авторы видео заявили, что прохожий ударил пакетом девушку из Днепра за то, что она разговаривала на русском.

Вас также могут заинтересовать новости: