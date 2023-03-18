Мужчина посоветовал украинкам убираться из города из-за общения на русском, за что получил по морде.

Во Львове произошла драка из-за вопроса про "рідну мову": местный житель набросился "с кулаками" на приезжих женщин из Днепра за общение на русском.

Он спросил девушек, откуда они приехали во Львов, и получив ответ, что украинки раньше проживали в Днепре, посоветовал им убираться прочь - за что получил по морде. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

"Иди нафиг в свой Днепр...Язык выучи государственный, ты", - сказал он украинкам.

Затем мужчина начал размахивать полиэтиленовым пакетом и угрожать вызвать полицию.

Его не успокоили замечания украинок по поводу того, что они также могут свободно общаться на украинском.

"Я могу свободно говорить на украинском, но буду говорить на том языке, на котором хочу", - ответила ему одна из них.

В конечном итоге "разбойники" назвали друг друга "тварюками".

Украинцы все больше переходят на единый государственный язык - украинский

Напомним, что сейчас "языковой вопрос" является одной из ключевых тем для дискуссий в украинском обществе, ведь до полномасштабного вторжения РФ в Украину, так исторически сложилось, что большая часть граждан общалась именно на русском.

Сейчас власти Украины подчеркивают, что единственным государственным языком для общества - является украинский, однако также там говорят, что процесс языковой "украинизации" общества должен быть постепенным, естественным.

Напомним, что согласно с последним опросом, проведенным Фондом "Демократические инициативы", в течение 2022 года количество граждан, общающихся на государственном языке в повседневной жизни, выросло до 71%. Ранее в 2021 году этот показатель составлял 64%.

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