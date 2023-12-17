По словам соседей, они очень удивлены поступком Батрина.

Соседи депутата сельсовета из села Керецки Закарпатской области Сергея Батрина рассказали о мужчине, который совершил теракт в сельсовете на Закарпатье. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам соседей, они очень удивлены поступком Батрина и не поймут, как он решился на теракт.

"По-соседски вел себя, нормально. Всегда был приветлив, интеллигентен", – сказала одна из женщин, живших рядом с депутатом.

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Своими впечатлениями поделился также мужчина, который рос вместе с Батрином.

"Мы выросли вместе. Площадку сделал для детей, кладбище благоустроил в селе. Мы за него плохого не скажем. Он боролся за село", – рассказал мужчина.

По словам соседей, сейчас в доме проживает только его 80-летняя больная мать, которой занимается сиделка. Сам Батрин жил на две страны, поскольку жена, дети и внуки уже давно переехали в Чехию.

"Они уехали давно, лет 15. Он там с ними был. Ездил туда-сюда. А последние два года находился дома", – говорит соседка депутата-террориста.

При этом мать мужчины до сих пор ни о чем не догадывается, поскольку ее сиделка о теракте ничего не рассказывает, потому что "женщина просто не выдержит".

"Она бы сразу почила. Она и не спрашивает. ... Я не могу о нем ничего плохого сказать. Как так получилось? Его довели, или почему так произошло? Это должны разобраться. Не может быть, чтобы без причины человек такое сделал", - сказала сиделка.

Взрыв в сельсовете на Закарпатье

15 декабря в сельсовете Закарпатья в селе Керецки прогремели взрывы - местный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин бросил на заседании сессии три гранаты. Впоследствии Батрин пришел в сознание и получил подозрение.

Позже СМИ выяснили, что у депутата-подрывника был конфликт с главой ОТГ, которого задерживали на взятке.

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