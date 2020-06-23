На Прикарпатье экстремал спустился на каяке по водопаду во время наводнения (видео)
21:57, 23 июня 2020Происшествия
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Во время сплава его каяк опрокинуло, однако мужчине удалось выйти на берег реки невредимым.
Водопад Пробий превратился в бурный поток / скриншот из видео
В первый день непогоды на Прикарпатье экстремал совершил рискованный сплав на водопаде Пробий в Яремче.
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Видео появилось в Facebook.
Экстремал Евгений Иванов спустился на каяке в субботу, 20 июня. Во время сплава его каяк опрокинуло, однако мужчине удалось выйти на берег реки невредимым.
По состоянию на 23 июня ситуация с дождевыми паводками на Прикарпатье ухудшилась, водопад Пробий превратился в бурный поток.
Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен второй - оранжевый уровень опасности.
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