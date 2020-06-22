На Прикарпатье и Буковине из-за паводков введены чрезвычайные меры безопасности (фото)

В горных реках поднимается уровень воды до двух метров, объявлен второй оранжевый уровень опасности.

На месте работают спасатели и полицейские / пресс-служба МВД

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины, объявлен второй - оранжевый уровень опасности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел рабочее совещание, на котором были скоординированы все силы и средства МВД для борьбы со стихией в регионе.

пресс-служба МВД

На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду. На место направлен вертолет ДСНС Н225 Super Puma, работает оперативный штаб.

По его словам, по состоянию на 18:00 на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

пресс-служба МВД

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«В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства. По моему поручению на место непогоды вылетел вертолет Н225 Super Puma ГСЧС Украины, который доставит еду и дополнительные силы», - отметил Аваков.

Он добавил, что полицейские и спасатели проводят разъяснительную работу среди населения области, организованы объездные пути аварийных участков.

пресс-служба МВД

«Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие. МВД, Национальная полиция и ГСЧС будут информировать о ликвидации последствий непогоды», - отметил Аваков.

Кроме того, в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Бруснице. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба. Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечены 10 единиц техники и 55 сотрудников ГСЧС, а также 12 полицейских.

пресс-служба МВД

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 июня, почти по всей Украине ухудшились погодных условий, власти объявили штормовое предупреждение.