В Харьковской области полиция задержала подозреваемого в избиении и ограблении 95-летней женщины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
Отмечается, что 21 марта в полицию обратилась 26-летняя киевлянка с сообщением о том, что три дня тому назад около четырех часов утра на ее пожилую бабушку, которая живет на территории Копайгородской поселковой территориальной громады (Винницкая область), напал неизвестный.
«Он постучал к бабушке, а когда она открыла дверь, схватил ее за шею, начал бить и душить, угрожал расправиться ножом, требуя деньги. Беспомощная женщина отдала ему последние 300 гривень», - рассказали в полиции.
Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 27-летний житель этого же села.
Оперативники выяснили, что после совершения преступления он уехал в Харьковскую область.
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Следователи заочно сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), и обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения - взятие под стражу, которое суд удовлетворил.
24 марта, в городе Первомайский (Харьковская область) на территории одного из частных предприятий, где злоумышленник трудоустроился трактористом, его задержали бойцы винницкого КОРД. В содеянном злоумышленник сознался.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания. За это преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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