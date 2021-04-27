На Закарпатье в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, столкновение автомобилей Volkswagen и Skoda Oktavia произошло 26 апреля в 19:13 на автодороге «Мукачево-Рогатин» между населенными пунктами Зубовка и Залужье.
Отмечается, что в результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка автомобиля Skoda. Еще одна женщина-пассажир автомобиля Skoda госпитализирована в реанимационное отделение.
«Автомобилем Volkswagen управлял 21-летний полицейский, сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления, находившийся вне службы», - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что все материалы следователи передадут работникам Государственного бюро расследований, которые и будут проводить досудебное расследование по делу и установят все обстоятельства аварии.
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