Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.

В Волынской области ночью 19 февраля сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава".

"Поезд, который двигался в направлении Республики Польша, потерпел аварию ночью 19 февраля 2023 года в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии", - говорится в сообщении прокуратуры Волынской области.

Отмечается, что Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 276 УК Украины).

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В "Укрзализныце" пока не комментируют ситуацию с поездом "Киев-Варшава".

Железнодорожное сообщение Украина-Польша

В Польшу и обратно сейчас курсирует наибольшее количество международных поездов. Самый популярный рейс – №67/68 "Киев – Варшава-Всходня", который курсирует ежедневно. "Укрзализныця" перевела продажу билетов на него только в онлайн-формат. Также есть альтернативный рейс №23/24 "Киев-Хелм" с удобной стыковкой к Варшаве.

Кроме этого, из Киева, Львова, Одессы, Днепра и Запорожья курсирует ряд поездов до Перемышля, а из Харькова можно добраться до Хелма.

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