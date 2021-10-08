Злоумышленник использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth".

На Волыни Служба безопасности Украины разоблачила инженера-программиста одной из районных больниц на подделке международных свидетельств о вакцинации от COVID.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, злоумышленник использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth". Бланки свидетельств он распечатывал в своем рабочем кабинете. "Клиентов" мужчина находил среди пациентов больницы или через Интернет.

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По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2 тыс. грн. Свидетельство без внесения данных электронной системы – 1,5 тыс. грн.

"За время существования "бизнеса" работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами злоумышленника. Их данные будут удалены из системы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме человек.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Подделка COVID-сертификатов в Украине: что известно

Автор: Светлана Макринская