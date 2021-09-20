Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МВД и Минздраву не останавливаться в разоблачении лиц, подделывающих документы о вакцинации.

В Украине на прошлой неделе разоблачены три врача и семь посредников, которые предоставляли гражданам поддельные COVID-документы, изъято 50 фальсифицированных международных свидетельств о вакцинации, более 100 результатов тестов.

Как сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил на селекторном совещании под председательством премьера Дениса Шмигаля.

В частности, участники совещания подчеркнули важность противодействия подделыванию документов, удостоверяющих вакцинацию и отсутствие заболевания COVID-19.

Клименко доложил о результатах проверки по подделке ковид-документов за прошедшую неделю. Так, было проведено 14 обысков, касающихся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид-сертификатов. Из них 2 обыска - в медицинских учреждениях и 2 — в туристических агентствах. Была задокументирована незаконная деятельность трех врачей и семерых посредников в шести регионах страны. Изъято 50 международных свидетельств о вакцинации, 107 сфальсифицированных результатов ПЦР-тестов и заблокирован один телеграм-канал, через который распространяли такие документы.

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Премьер-министр дал задание МВД и Минздраву совместно с СБУ продолжить работу по разоблачению лиц и прекращению работы веб-ресурсов, которые занимаются изготовлением и распространением поддельных документов.

Как сообщал УНИАН, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что продажа в Украине поддельных тестов и сертификатов о вакцинации превращается "в настоящую нелегальную индустрию".

По его информации, цена за негативный ПЦР тест – 500 грн, за сертификат о вакцинации – 2 тыс. грн, за сертификат с внесением данных в "Дію" – 2,5 тыс. грн.

Автор: Виталий Саенко