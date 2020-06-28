На Харьковщине мужчина стрелял в отдыхающих с детьми: есть погибший

В результате происшествия пострадали двое мужчин, один из которых умер.

Вечером 27 июня в Барвенковском районе Харьковской области в результате стрельбы по отдыхавшим один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом проинформировала полиция области.

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"Установлено, что в селе Гусаровка неподалеку карьеру отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался", – говорится в сообщении.

Стрелка, 53-летнего местного жителя, правоохранители задержали на месте преступления, оружие у него изъяли.

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