На Харьковщине мужчина стрелял в отдыхающих с детьми: есть погибший
Вечером 27 июня в Барвенковском районе Харьковской области в результате стрельбы по отдыхавшим один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом проинформировала полиция области.
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"Установлено, что в селе Гусаровка неподалеку карьеру отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался", – говорится в сообщении.
Стрелка, 53-летнего местного жителя, правоохранители задержали на месте преступления, оружие у него изъяли.
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