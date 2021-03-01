Таксист признался в преступлении лишь когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины.

На Черниговщине задержали таксиста, который убил пассажира ножом и спрятал тело в заснеженном лесу.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черниговской области.

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Как сообщается, в полицию обратилась женщина с просьбой найти ее 41-летнего мужа. По словам заявительницы, 25 февраля около полуночи тот сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, но пропал в неизвестном направлении.

Правоохранители установили, что в половине первого часа ночи между таксистом и пассажиром возник конфликт. Водитель убил клиента, а орудие преступления — нож — выбросил.

"Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он признался лишь когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины", - говорится в сообщении.

Полицейские уже провели обыски в машине и обнаружили ряд следов, свидетельствующих о совершении преступления.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщается, подозреваемый ранее был судим за убийство, а также за выращивание и хранение наркотиков.

Мужчине грозит лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Автор: Екатерина Лиманская