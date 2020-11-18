Водитель заявил, что употребляет обезболивающие препараты.

В Киеве задержали водителя маршрутки, который, вероятно, употреблял наркотики.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

В частности, патрульные заметили на проспекте Свободы водителя 180-й маршрутки, который разговаривал по телефону и находился без маски. Когда копы к нему подошли, водитель сбросил пакетик с белым порошкообразным веществом себе под ноги.

"Говорит, что болит зуб и поэтому принимает обезболивающие препараты, название которых не знает, но тут и не вооруженным глазом видно, что он под кайфом", - говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Инциденты с маршрутками в Киеве

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Автор: УНИАН