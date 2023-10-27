Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) подозревают в служебной халатности, в результате чего излишне потрачено 2 миллиона гривен бюджетных средств. Руководительницы НСЗУ сообщили подозрение в служебной халатности.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в апреле 2022 года по заказу Нацслужбы здоровья Украины одним из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения. По результатам выполнения этих работ госпредприятием составлен акт сдачи-приемки услуг, в который включены все работы согласно договора и сведения об определенном объеме работ, которые фактически не выполнялись.

"Председатель НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла мер по уменьшению общей суммы договора. Вследствие этого излишне потрачены бюджетные средства в сумме более 2 млн грн на оплату услуг, которые не предоставлялись", - информируют в прокуратуре.

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Как отмечается, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ей сообщили о подозрении по части 2 статья 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины.

Как известно, в середине ноября 2021 года Кабинет министров Украины своим решением назначил Наталью Гусак на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Она занимает эту должность до сих пор.

В свою очередь в НСЗУ заявили об обысках и давлении.

"Сегодня на официальных страницах правоохранительных органов и в СМИ распространена информация об обысках в Национальной службе здоровья и руководства Службы. Мы расцениваем обыски как давление на НСЗУ с целью блокировать работу Службы. Ведь именно в день обыска начались внеплановые мониторинговые визиты в первые медучреждения, согласно обновленной процедуре, утвержденной недавно Правительством", - говорится в сообщении.

В Нацслужбе отмечают, что именно в настоящее время активно идет подготовка к контрактовке медучреждений на следующий год: в частности, институтов Национальной академии медицинских наук, что является важной частью создания единого медицинского пространства. Продолжается активный процесс подготовки программы медицинских гарантий на 2024 год, завершается разработка новых пакетов медицинских услуг: трансплантаций и вспомогательных репродуктивных технологий.

Национальная служба здоровья добавляет, что сотрудничает с правоохранителями и способствует их работе.

Дела о служебной халатности в медицинской сфере - последние новости

В августе под стражу взят директор КО "Киевмедспецтранс", который подозревается в организации схемы хищение 12,6 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

По информации Киевской городской прокуратуры, также заместителю директора упомянутого предприятия избрана мера пресечения в виде залога размером 1,7 миллиона гривен.

Указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в городе Киеве и обеспечения их запчастями. Подконтрольные частные предприятия получали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам. По результатам экспертизы установлено завышение цен на сумму более 12,6 миллиона гривен.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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