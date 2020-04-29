ГБР задержало сотрудника ГСЧС по подозрению в убийстве

В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали младшего сержанта пожарно-спасательной части Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области по подозрению в умышленном противоправном причинении смерти местному жителю.

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Как сообщает пресс-служба ГБР, речь идет о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, 28 апреля около 23:00 на территории одного из частных домовладений одного из поселков Черкасской области был обнаружен труп местного жителя 1974 года рождения со следами насильственной смерти.

"Следователями установлено, что к убийству может быть причастен работник ГСЧС, который мог совершить убийство в результате конфликта на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении и ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, добавили в ГБР.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует в Днепре обстоятельства смерти мужчины в автомобиле патрульной полиции.