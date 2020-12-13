Сегодня в Болградском районе Одесской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое малолетних детей.
Как сообщили в Болградском отделении полиции в Одесской области, авария произошла в воскресенье, около 16:00, возле села Железнодорожное.
Как отмечается, столкнулись два автомобиля - Daewoo Lanos и Renault. Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне этой машины находились супруги с тремя детьми четырех и восьми лет.
«Всех их госпитализировали. Пострадали и двое мужчин с Renault - водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице», - сообщили в полиции.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве на Андреевском спуске машина влетела в людей из-за гололеда (фото)
- Непогода в Киеве: на Русановке водитель авто не справился с управлением и вылетел с дороги, есть жертвы (фото)
- Закрутило, как в фильмах: в Киеве на мосту произошло кошмарное ДТП (видео)
- В Киеве водитель вылетел на тротуар, снося все на своем пути (видео)
- На Киевщине в результате ДТП погиб мужчина и 14-летний подросток
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram