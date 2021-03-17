Очевидцы описывают состояние водителя как "критически пьяное".

В Киеве произошел очередной инцидент на дороге - пьяный водитель въехал в припаркованное авто, после чего лег "отдыхать".

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Примечательно, что ДТП произошло на пустой дороге.

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"Пьяный водитель на красный свет, через двойную сплошную въехал в припаркованный автомобиль Hyundai. Послал всех полицейских и скорую помощь на "три буквы", при этом четыре часа не мог подняться на ноги, так как состояние было критически пьяное", - сказано в сообщении.

Наказание за пьяное вождение в Украине

С сегодняшнего дня, 17 марта, в Украине вступил в силу новый закон, который ужесточает наказание за ДТП в состоянии опьянения. Принятый ранее закон, в частности, предусматривает усиление ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

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Автор: Юрий Годован