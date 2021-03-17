С сегодняшнего дня, 17 марта, в Украине вступил в силу новый закон, который ужесточает наказание за ДТП в состоянии опьянения.
Соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» Верховная Рада приняла 16 февраля.
Новые штрафы за нарушение ПДД: что изменилось
Читайте такжеВ МВД назвали пользу от увеличения штрафов за "пьяное" вождение и нарушение ПДДПринятый закон, в частности, предусматривает усиление ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения:
- за первый раз – штраф в 17 тысяч гривень и лишение водительских прав на один год;
- за повторное нарушение – штраф в 34 тысяч гривень и лишение прав на 3 года;
- за третье нарушение – штраф в 51 тысячу гривень и лишение прав на 10 лет с конфискацией транспортного средства, к лицу могут применить административный арест сроком до 15 суток.
Кроме того, согласно новому закону, вождение в пьяном виде стало отдельной статьей в Уголовном кодексе (286-1), которая предусматривает усиление уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, что привело к:
- телесным повреждениям средней тяжести – от трех лет тюрьмы и лишения водительских прав на срок от 3 до 5 лет;
- тяжким телесным повреждениям - от 3 до 8 лет тюрьмы и от 5 до 8 лет без прав;
- смерти потерпевшего – от 5 до 10 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 5 до 10 лет;
- нескольким смертям – от 7 до 12 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 7 до 12 лет.
Среди других изменений стоит выделить:
- увеличение штрафов за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч (с 510 до 3400 гривень) и за оставление места ДТП (с 255 до 3400 гривень с лишением прав на срок 1-2 года или без такового);
- увеличение штрафов за управление или передачу управления лицу без водительских прав (с 510 до 3400 гривень);
- увеличение штрафов за управление лицом, которое было лишено прав (с 510 до 20 тысяч 400 гривень.
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