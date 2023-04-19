Срок действия меры пресечения продлен до 17 июня, отметили в САП.

Бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины еще на два месяца продлено действие меры пресечения по делу о завладении правом требования банковского учреждения на 128 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook. Отмечается, что сегодня, 19 апреля, по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованному прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей председателю комитета Верховной Рады VIII созыва, подозреваемому в противоправном завладении в составе организованной группы правом требования банковского учреждения на 128 млн грн.

Так, срок действия меры пресечения продлен до 17 июня. Также своим решением суд уменьшил размер залога, определенный подозреваемому, - с 40,260 млн до 32,208 млн грн.

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В САП отметили, что, в случае внесения залога, на лицо будет возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности носить электронное средство контроля; не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Дело Скуратовского - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в НАБУ сообщили, что восьми лицам, среди которых народный депутат Украины VIII созыва, сообщено о подозрении в завладении правами требования по кредитам, что привело к причинению более 112 млн грн убытков частному банку.

По данным следствия, в 2012 году будущий народный избранник (в то время - депутат Киевского областного совета), будучи фактическим владельцем ряда компаний, начал строительство многоквартирного жилого комплекса на окраине Киева. Для этого он взял кредит в более 200 млн грн под залог построенного в будущем ЖК и земельных участков, где он располагался, а также ряда личных поручительств, в том числе и самого депутата.

Впоследствии Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк, который выдавал кредит. "Чтобы не отдавать долг и получить возможность продать построенные квартиры, в конце 2018 года - середине 2019 года нардеп организовал схему", - отметили в НАБУ.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем народном депутате Сергее Скуратовском.

4 января в САП сообщили, что ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю комитета ВР по делу о завладении правом требования. Мера пресечения была избрана с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога.

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