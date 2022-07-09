За постановление, которое касается дальнейшей работы коллаборанта в Раде, проголосовали 279 нардепов.

Верховная Рада Украины исключила депутата-коллаборанта Алексея Ковалева из состава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, за соответствующее постановление с регистрационным номером 7335 проголосовали 279 народных депутатов: фракция "Слуга народа" - 188 голосов, "ЕС" - 18, "Батькивщина" - 12, группа "Платформа за жизнь и мир" - 13, группа "За будущее" - 9, фракция "Голос" - 8, группа "Доверие" - 13, группа "Восстановление Украины" - 9, внефракционные - 9 голосов.

"Надеюсь, что скоро будет и решение правоохранительных органов по этому предателю. Показания по нему я лично и члены нашего комитета уже дали ГБР (без такого решения Ковалев не может быть лишен депутатских полномочий - УНИАН)", - написал он.

Напомним, в апреле против Алексея Ковалева было открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. По данным следствия, подконтрольные ему предприятия поставляли пищевые продукты в Крым с последующей реализацией на территории РФ, а также завозили в Херсонскую область горюче-смазочные материалы с полуострова.

3 апреля стало известно об исключении Ковалева из фракции "Слуга народа". Ковалев был избран в парламент в избирательном округе №186 (Херсонская область) как выдвиженец "СН".

6 июля генпрокурор подписала Ковалеву сообщение о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

По данным следствия, депутат публично поддерживал оккупантов. Также он обеспечивал размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория в городе Голая Пристань.

4 июля стало известно, что Ковалев стал "заместителем председателя" так называемого "правительства", созданного оккупантами в Херсонской области, и отвечает за сельское хозяйство.

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