Речь идет о присвоении бюджетных средств.

Прокуроры Дарницкой окружной прокуратуры города Киева совместно работниками Нацполиции провели обыски в помещениях КП "Киевавтошляхмист" и подрядных организациях, привлеченных к выполнению аварийных работ и ремонту Южного моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что следственные действия проведены на основании постановлений суда в рамках производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

В сообщении сказано, что правоохранители в ходе обысков изъяли документацию по выполнению работ по ремонту моста, а теперь продолжается ее исследование.

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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает прокуратура.

Движение по мостам в Киеве - детали

Как сообщал УНИАН, 22 июня 2022 года движение по Южному мосту в Киеве было закрыто для частного транспорта.

Им разрешено движение только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками.

1 декабря в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост для движения транспорта, но проезд разрешен не всем. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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