Киевский метрополитен заключал контракты на сотни миллионов с окружением Брагинского, в том числе с близкими родственниками.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключало контракты на сотни миллионов гривень с компаниями, которые связаны с людьми из окружения бывшего директора столичного метро Виктора Брагинского. Об этом говорится во второй части расследования Bihus.Info.

Согласно данным журналистов, Светлана Ильина, которая является бухгалтером у сестры Брагинского, выигрывала тендеры на поставку спецодежды для коммунальщиков на 17 млн грн.

Также в соответствующих тендерах также участвовало ООО "99 продакшин", владельцем которого является давний бизнес-партнер Брагинского Кирилл Кривец, а директором раньше была двоюродная сестра Брагинского Анна Фенина. В целом ООО "99 продакшн" получила 18 млн грн от поставок одежды работникам "Киевского метрополитена".

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Кривец в начале 2022 года опосредованно через "99 продакшин" стал основным бенефициаром ООО "Энергодарбудмеханизация", которое еще с 2017 года заключало прямые контракты с "Киевским метрополитеном". В 2022 и 2023 годах компания "Энергодарстроймеханизация" получила новые контракты на более 82 млн грн. Также партнер Брагинского также получил более 37 млн грн на ремонты на "красной" ветке киевского метро.

Компания "Теплоэнергоавтоматика", владелицей которой является бывшая балерина, педагог Киевского национального академического театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко Татьяна Белецкая, получила от КП "Киевский метрополитен" 1,5 млрд грн. Она приходится тёщей Кириллу Кривцу.

В ответ на второе расследование по Брагинскому, мэр Киева Виталий Кличко призвал редакцию Bihus.Info направить все собранные материалы в правоохранительные органы.

Отставка Брагинского - детали

15 марта глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Сделать это добровольно его ранее призвал мэр Виталий Кличко - из-за скандала, в который попал чиновник. Журналисты Bihus.info провели расследование и разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского, который возглавлял метрополитен почти 10 лет. К примеру, его мать-пенсионерка, по данным расследователей, скупает дорогие квартиры, а формально бывшая жена - строит дачу в Козине. Между тем сестра чиновника - купила у него землю, как утверждают журналисты, с космической наценкой.

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