Одессит с двумя сообщницами организовали бордели в центре города, их задержали (фото)

Злоумышленники наладили работу притонов в Приморском районе города.

В Одессе задержаны три человека, организовавшие два борделя в центре города.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленники наладили работу притонов в Приморском районе города.

Установлено, что 40-летний одессит и две его сообщницы, 22-х и 39-ти лет, в двух арендованных квартирах организовали и обеспечивали функционирование притонов.

К оказанию интимных услуг они привлекли пять женщин в возрасте от 22 до 58 лет, а клиентов для них подыскивали в Интернете, где разместили анкетные данные «работниц» и рекламировали услуги сексуального характера.

«Стоимость сексуальных услуг за час варьировалась от 400 до 2800 грн, половину из заработанных денег организаторы оставляли себе, а остальные отдавали «работницам», - сообщили в главке.

Во время санкционированных обысков в арендованных квартирах и по месту жительства подозреваемых работники полиции изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности: деньги, банковские карты, средства контрацепции, блокноты с черновыми записями и мобильные телефоны, которые использовались для связи с клиентами и проститутками.

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Кроме этого, изъято огнестрельное оружие, происхождение которого правоохранители сейчас устанавливают.

По данному факту проводится расследование по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), решается вопрос об избрании всем трем фигурантам меры пресечения. Полицейские принимают меры по установлению всех обстоятельств уголовного преступления и других лиц, которые могут быть к нему причастны.

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