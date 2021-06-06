Нападение стало самым серьезным за последние годы.

На севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на деревню Солхан погибли 132 человека, в том числе семеро детей. Еще около 40 человек ранены.

Об этом сообщает CNN.

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По словам представителя правительства страны Усени Тамбура, боевики нанесли удар ночью в пятницу, 4 июня, убив жителей деревни Солхан в провинции Яга. Они также сожгли дома и рынок.

Нападение стало самым серьезным за последние годы. С января число жертв нападений в регионе Сахель превысило 500 человек.

В Буркина-Фасо объявлен 72-часовой траур.

#Solhan les images sont insoutenables. 160 personnes tuées dans une attaque terroriste enterrée dans une fausse commune. #Burkina#lwilipic.twitter.com/euBSQgBRbX — Bassératou KINDO (@KindoB) June 5, 2021

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. СМИ обвиняют в нападении джихадистов из Аль-Каиды и ИГИЛ.

Справка УНИАН. Буркина́-Фасо́ — государство в Западной Африке. До августа 1984 года называлась Ве́рхняя Во́льта.

Граничит с Мали на севере, с Нигером — на востоке, с Бенином — на юго-востоке, с Того и Ганой — на юге и с Кот-д’Ивуаром — на юго-западе. Выхода к морю не имеет.

Территория — 274 200 км², население — 20,8 млн человек.

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Автор: Елена Коваленко