Мужчину сразу положили на операционный стол / фото википедия
В Каменском Днепропетровской области у мужчины в прямой кишке лопнула банка.
Об этом сообщает местный сайт 5692 com.ua.
В четверг, 18 февраля, в больницу скорой помощи поступил мужчина с необычной травмой.
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Мужчину сразу положили на операционный стол. Его состояние было средней тяжести.
Известно, что дома у мужчины в прямой кишке лопнула банка. Предварительно, таким образом он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.
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