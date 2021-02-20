Предварительно, таким образом он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.

В Каменском Днепропетровской области у мужчины в прямой кишке лопнула банка.

Об этом сообщает местный сайт 5692 com.ua.

В четверг, 18 февраля, в больницу скорой помощи поступил мужчина с необычной травмой.

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Мужчину сразу положили на операционный стол. Его состояние было средней тяжести.

Известно, что дома у мужчины в прямой кишке лопнула банка. Предварительно, таким образом он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.

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Автор: УНИАН