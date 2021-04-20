Восемь человек задержали в Украине, девять - во Франции.

В Одессе задержали злоумышленников, которые вывозили людей во Францию, заставляли их получать статус беженцев, а выплаты забирали себе.

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Масштабная спецоперация украинских и французских полицейских, которая длилась полгода, завершилась арестом 17 человек.

Восемь задержали в Украине, девять - во Франции.

Злоумышленники искали украинцев с материальными проблемами и предлагали им экскурсию в Европу.

В городе Мелен у туристов забирали документы и заставляли просить убежище из-за войны на востоке Украины. Потом их отправляли домой, а карточки, на которые поступали деньги, забирали себе.

Только за одного человека злоумышленники получали тысячу евро.

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Автор: Людмила Жерновская