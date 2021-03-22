фото ГСЧС
На территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар.
Как сообщается на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информацию о пожаре спасатели получили в 12:50.
По прибытии к месту вызова было установлено, что на первом этаже двухэтажного отселенной здания произошло возгорание мусора на площади 20 кв. м.
фото ГСЧС
Пожар был ликвидирован в 13:55.
Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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