Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

На территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар.

Как сообщается на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информацию о пожаре спасатели получили в 12:50.

По прибытии к месту вызова было установлено, что на первом этаже двухэтажного отселенной здания произошло возгорание мусора на площади 20 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 13:55.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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Автор: Татьяна Поляковская