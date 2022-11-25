Информацию предатель планировал передать через посольство РФ в Будапеште.

Служба безопасности задержала предателя, который хотел передать россиянам флешку с данными о сотрудниках спецслужбы, а также Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки и полка "Азов".

Согласно сообщению СБУ, была проведена многоэтапная спецоперация по разоблачению бывшего сотрудника МВД Украины, который решил перейти на сторону страны-агрессора. Чтобы показать свою "пользу" рашистам, он собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины.

Мужчина планировал лично передать данные в посольство РФ в Будапеште на флешке. Впрочем сотрудники СБУ задержали его на пункте пропуска во время попытки пересечь границу.

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С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины предатель проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником "русского мира", но руководствовался не только идеологическими мотивами. В частности, рассчитывал стать "главным полицейским" столицы и Киевской области в случае захвата региона.

По данным СБУ, он находился на прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживало дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции ДНР". Именно по их "наводке" задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Установлено, что, кроме картотеки украинских "силовиков", он собирал информацию и о важных объектах ВСУ: базы, склады, арсеналы, места их расположения.

Во время обысков у фигуранта уголовного дела найден пистолет Макарова, символика террористической организации "ДНР" и запрещенной в Украине Коммунистической партии. Все изъятые материалы отправлены на экспертизу.

Сейчас задержанному планируется сообщение о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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