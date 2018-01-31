В Киеве женщина бросилась из окна 12 этажа жилого дома – СМИ (фото)
16:05, 31 января 2018
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На месте трагедии работают патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.
На киевской Троещине женщина совершила самоубийство / УНИАН / dpchas.com.ua
На улице Милославской в Киеве (Деснянский район) женщина выбросилась из окна 12 этажа жилого дома.
Читайте такжеВ Тернопольской области военного подозревают в убийстве двух родственницКак сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, по предварительной версии женщина совершила самоубийство.
На месте трагедии работают патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева (возле станции метро "Берестейская") застрелили мужчину, еще один был ранен. Стрельба началась в ходе конфликта между сотрудниками двух охранных фирм.
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