В Хмельницком неизвестные подожгли отделение российского "Сбербанка"
13:43, 31 января 2018Происшествия
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В помещении на момент пожара находился человек.
Неизвестные подожгли отделение "Сбербанка" в Хмельницком / фото khm.depo.ua
Вечером 30 января неизвестный поджег двери отделения "Сбербанка России" на улице Подольской в Хмельницком.
Как утверждают в пресс-службе ГСЧС области, профессиональная помощь пожарных даже не потребовалась. Огонь удалось потушить подручными способами, сообщает Depo.Хмельницкий.
"Неизвестная особа бросила, что-то похоже на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник, видимо, охранник. Он и потушил огонь", - сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ситуации.
Как сообщал УНИАН, 26 декабря во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад отделения российского "Сбербанка".
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