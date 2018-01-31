В Хмельницком неизвестные подожгли отделение российского "Сбербанка"

В помещении на момент пожара находился человек.

Вечером 30 января неизвестный поджег двери отделения "Сбербанка России" на улице Подольской в Хмельницком.

Как утверждают в пресс-службе ГСЧС области, профессиональная помощь пожарных даже не потребовалась. Огонь удалось потушить подручными способами, сообщает Depo.Хмельницкий.

"Неизвестная особа бросила, что-то похоже на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник, видимо, охранник. Он и потушил огонь", - сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ситуации.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад отделения российского "Сбербанка".