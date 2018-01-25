Неделя без света: у жителей частного сектора Вилково до сих пор нет электричества (видео)
19:24, 25 января 2018Происшествия
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Пока в Вилково удалось восстановить электроснабжение в жилые многоэтажки.
В частный сектор Вилково до сих пор не подали свет и тепло
У жителей частного сектора города Вилково в Одесской области до сих пор нет электричества и тепла.
Как сообщается в сюжете ТСН, энергетикам удалось восстановить все опоры на линии электропередач Сасык-Черное море и подать в город ток. Однако на данный момент поставки не слишком надежные, сеть перегружена, и есть риск, что снова сработает аварийная автоматика.
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Как сообщал УНИАН, в Вилково удалось восстановить электроснабжение в жилые многоэтажки. Город из-за непогоды с конца прошлой недели оставался без электро - и теплоснабжения.
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