Неделя без света: в Вилково удалось восстановить электроснабжение в жилые многоэтажки

В городе Вилково Килийского района Одесской области, который из-за непогоды с конца прошлой недели остается без электро - и теплоснабжения, энергетикам удалось подать электроснабжение в жилые многоэтажные дома.

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Об этом УНИАН сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

В частности, электричество удалось подать по временной схеме.

«Пока что только многоэтажные дома, но завтра будет больше», - сказал Бойченко.

Жилые многоэтажные дома Вилково отапливаются с помощью электричества.

Как сообщал УНИАН, в городе Вилково Килийского района Одесской области, который из-за непогоды с конца прошлой недели остается без электро - и теплоснабжения, жителей многоэтажных домов временно расселили в частном секторе, где есть печное отопление.

Вследствие непогоды, которая началась на прошлой неделе, в Одесской области было повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач, что привело к обесточиванию почти 600 населенных пунктов.